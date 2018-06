Verschueren: 'De club heeft veel in mij geïnvesteerd, ik wil NAC iets teruggeven'

Deze week werd het contract van de Belgische middenvelder opengebroken en met twee jaar verlengd tot medio 2021 met een optie voor nog een jaar. ,,Ik heb altijd het vertrouwen gevoeld. Er wordt bij NAC veel en hard getraind en de individuele coaches besteden veel aandacht aan de spelers. Voor mij zijn dat perfecte omstandigheden, ik geloof in dit project. In België grijpen de clubs sneller terug naar meer ervaren jongens. Meestal buitenlandse spelers, van die stevige Oostblokkers. In Nederland gaat men uit van voetballende kwaliteiten, daarom komen veel jonge voetballers hierheen.”

In België grijpen de clubs sneller terug naar meer ervaren jongens. Meestal buitenland­se spelers, van die stevige Oostblok­kers. In Nederland gaat men uit van voetballen­de kwalitei­ten

In zijn derde seizoen in Bredase dienst wil de middenvelder alle schroom van zich afwerpen en zijn stempel drukken op het elftal. Over twee weken moet ik er vanaf het begin meteen staan. Op het veld wil ik een leider worden. Na twee jaar NAC is dat een logische volgende stap. Mijn bedoeling is om de club iets terug te geven als ik op termijn vertrek, omdat ze veel in mij geïnvesteerd hebben.”