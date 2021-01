Verouderd NAC-gras is aan vervanging toe

video Van Hooijdonk eist weer de hoofdrol op bij NAC: ‘Deze seizoens­helft zal me altijd bijblijven’

18 december Als je dit als script had ingeleverd voor de laatste wedstrijd van het kalenderjaar, was het als te ongeloofwaardig bestempeld. De man over wie het al weken gaat in Breda, eiste vrijdagavond wederom de hoofdrol op. Met twee doelpunten hielp invaller Sydney van Hooijdonk NAC aan een overwinning op concurrent FC Volendam (3-0).