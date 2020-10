Vernedering in Deventer: gewijzigd NAC krijgt oorwassing en ligt uit bekertoernooi

De volgende ronde van het bekertoernooi halen leek voor een door corona geteisterd NAC op voorhand al een lastige opgave. De corona-uitbraak heeft diepe sporen nagelaten bij de ploeg. In Breda gaat het al weken nergens anders meer over. Door de twee verloren toppers op rij (0-4 tegen Cambuur en 2-0 bij Almere City) was NAC in de competitie de koppositie kwijtgeraakt. Dat een gehavend team tegen competitiegenoot Go Ahead Eagles zomaar even de volgende ronde van het bekertoernooi zou halen, lag niet in de lijn der verwachting.

Trainer Maurice Steijn bleek voor het duel opnieuw te moeten puzzelen. Lex Immers en Thom Haye mochten namelijk niet meespelen. Het duo viel vrijdag in Almere nog in, maar uit de coronatests kwamen nu toch weer positieve uitslagen. Daarnaast miste NAC ten opzichte van vrijdag het geblesseerde kwartet Sydney van Hooijdonk, Kaj de Rooij, Moreno Rutten en Robin Schouten. Zo kwam het dat doelman Chiel Kramer (Nick Olij kreeg rust) en rechtsback Milan Vanacker hun officiële debuut maakten. Ook waren er eerste basisplaatsen voor verdediger Moïse Adiléhou en aanvaller DJ Buffonge. Mounir El Allouchi, die het middenveld vormde met Anouar Kali en Lewis Fiorini, droeg de aanvoerdersband.

Beschamend

Dat NAC een herhaling van het vorige bekersprookje - toen de ploeg PSV en AZ uitschakelde en de halve finale haalde - wel kon vergeten, bleek al snel. Natuurlijk heeft de ploeg van Steijn de nodige excuses, maar de vertoning in de eerste helft in Deventer was ronduit beschamend. De poorten werden wagenwijd opengezet. De eerste tegengoal viel uit een corner in de zevende minuut, twee minuten later mocht Go Ahead dwars door het centrum heen wandelen en in minuut twaalf ging Gylermo Siereveld opzichtig de fout in. Hij raakte de bal bij een poging tot uitverdedigen verkeerd, waarna Zakaria Eddahchouri kon scoren. Met de 4-0 (penalty veroorzaakt door Kali) en 5-0 nog binnen de twintig minuten, gingen de gedachten al snel naar afgelopen zaterdag. Toen boekte Ajax een recordzege op bezoek bij VVV-Venlo, 0-13. Maar dat leed bleef de Parel van het Zuiden bespaard.

In Deventer stopte de teller halverwege bij vijf treffers. Steijn had toen al ingegrepen en Fiorini vervangen door een extra verdediger, debutant Darwin Heuvelman. Ook Luc Marijnissen en Pjotr Kestens mochten hun debuut maken na rust. Op dat moment stond het al 6-0, Go Ahead Eagles had vroeg in de tweede helft Kramer weer gepasseerd, maar daar zou het bij blijven. Beide ploegen voetbalden het potje plichtmatig uit. NAC moet zich nu richten op de competitie, de wonden likken, coronatests afwachten en hopen dat vrijdag de negatieve spiraal tegen NEC beëindigd kan worden.

Opstelling NAC: Kramer; Vanacker, Siereveld, Adiléhou, Noblejas (65. Marijnissen); Fiorini (25. Heuvelman), Kali, El Allouchi; Venema (65. Azzagari), Dogan en DJ Buffonge (84. Kestens).

