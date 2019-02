Verliezend trainer ziet een vertrekpunt dat niemand anders ziet

Hij heeft zijn teksten goed voorgeprogrammeerd en steekt bij vier verschillende tv-stations en als slotstuk bij de persconferentie hetzelfde riedeltje af. In grote lijnen komt hij in zijn zoektocht naar aanknopingspunten tot de volgende analyse: ,,De uitslag en de score is hetzelfde als vorige week. Maar een kleine nuance is op zijn plaats omdat we ook een vertrekpunt moeten hebben. Zeker in deze tijden en met het negativisme dat er heerst.”

Van der Gaag vindt dat NAC prima begon. ,,Met een honderd procent kans voor Mühren. Na de 0-1 zijn we het helemaal kwijt, we zijn een ploeg zonder vertrouwen. De verdediging ziet er niet goed uit. Vlak voor rust krijgen we weer een grote kans met een bal op de paal van Kastaneer, dat valt net niet goed. In de tweede helft krijgen we vroeg de 0-2 tegen. Hetzelfde scenario als in de eerste helft. Daarna hebben geprobeerd om bij de zestien van de tegenstander te komen en creëerden we kansen. Dat is de nuance die ik bedoel. We hebben het niet laten lopen zoals vorige week en hebben er alles aan gedaan.”