Verliezend NAC-trainer Brood: ‘Hier word je gek van, dit is heel slecht’

Ook de nieuwe trainer kan geen ijzer met handen breken en zegt dat NAC nagelaten heeft om Fortuna Sittard op paaszondag pijn te doen. Brood na afloop voor de verschillende media: ,,In de eindfase kunnen we wel ineens voor de gelijkmaker gaan, dat wil ik meteen zien. Eerste helft was vrij mat van onze kant, we raakten de bal voorin snel kwijt. Na rust kregen we genoeg kansen en geven zelf knullig de 2-0 weg. Daar word je gek van. Dat merk ik ook in de kleedkamer aan de spelers. Als je dat soort kansen krijgt, moet je die benutten. Dit kunnen wij niet gebruiken.”