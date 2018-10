Verliezend NAC opnieuw benadeeld

nabeschouwingAls vrijwel iedereen in voetballand het erover eens is dat een handsbal een strafschop is en dat een fair gevecht tussen een verdediger en een aanvaller geen strafschop is en na bestudering van de videobeelden toch gegeven een penalty wordt, waarom nemen twee verschillende scheidsrechters dan tegenovergestelde beslissingen die bijna niemand begrijpt? NAC wordt vrijdagavond in Utrecht voor de tweede keer gedupeerd in een periode dat het dat totaal niet kan gebruiken: 2-1.

Natuurlijk, Menno Koch omhelst Simon Gustafson licht, heel licht. Maar om de verdediger de zwaarst mogelijke sanctie op te leggen, een penalty in dit geval, is absurd. Helemaal als leidsman Björn Kuipers op aandringen van de videoscheidsrechter de beelden bestudeert en onwrikbaar bij zijn standpunt blijft. Wat ziet Kuipers wat anderen niet zien? Zes dagen geleden weigerde Dennis Higler voor een handsbal te fluiten van Nick Viergever, de PSV’er die zichzelf in de problemen bracht door onhandig te verdedigen. Destijds had het de gelijkmaker voor NAC kunnen betekenen, vrijdagavond in Utrecht werd NAC in de blessuretijd van de eerste helft op een 1-0-achterstand gezet.

Die klap kwamen de Bredanaars nooit meer te boven in De Galgenwaard waar het gesteund werd door een kleine vijfhonderd supporters. Nochtans startte Mitchell van der Gaag voor het eerst dit seizoen twee duels op rij met dezelfde basiself. En dus opnieuw zonder de drie Manchester City-huurlingen: Paolo Fernandes is vanwege een knieblessure voorlopig niet inzetbaar, terwijl Erik Palmer-Brown gewogen en te licht bevonden is en Luka Ilic in de ogen van de trainer het in deze fase van het seizoen het aflegt tegen Mikhail Rosheuvel en Robert Mühren. Opvallend is dat Karol Mets de enige niet-Nederlander is bij NAC en indirect de enige speler met een City-link. Overigens werd Ilic na een kwartier ingebracht voor de geblesseerd uitgevallen Mühren die na vijf minuten verantwoordelijk was voor het grootste gevaar van de bezoekers, zijn schot ging net over.

Flipperkastvoetbal

Op een avond dat in het centrum van Utrecht de Gouden Kalveren worden uitgereikt bij het Nederlands Film Festival en de Oranje Leeuwinnen in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion Denemarken verslaan, maken FC Utrecht en NAC er een potje van. Flipperkastvoetbal, een blauwdruk van bedenkelijke staat waarin beide teams verkeren. Het is aan Benjamin van Leer te danken dat de bezoekers een grotere nederlaag bespaard blijft.

De doelman moet direct na rust wel het antwoord schuldig blijven op een knal van Gustafson die met links de bal in de verre hoek mikt. In een tijdsspanne van vier minuten hijst NAC de witte vlag en geeft het zich over. De treffer van Mikhail Rosheuvel is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Mitchell te Vrede is in de laatste tien minuten nog dicht bij de gelijkmaker en debutant Sydney van Hooijdonk gaat naar de grond in de hoop op een pingel. Zijn vragende blik blijft onbeantwoord.

Allerlei vragen spoken ongetwijfeld door het hoofd van de geplaagde Van der Gaag. Hoe, wat, waar, waarom? Verdwaald in een doodlopende straat: acht nederlagen in negen officiële wedstrijden. Op een kwart van de competitie heeft NAC alle kenmerken van een degradatiekandidaat. Dan helpt het ook niet mee dat de scheidsrechters op een manier fluiten waar weinig mensen nog iets van te snappen. Misschien dat de scheidsrechtersbaas komende week een keer uitleg kan verschaffen.

FC Utrecht – NAC 2-1 (1-0) – 45. Gustafson (pen.) 1-0, 49. Gustafson 2-0, 65. Rosheuvel 2-1.

Scheidsrechter: Kuipers.

Gele kaarten: Koch, Nijholt (NAC).

NAC: Van Leer; Sporkslede, Koch, Mets, Carolina; Nijholt, Kali; Rosheuvel, Mühren (17. Ilic), Kastaneer (46. El Allouchi); Te Vrede.