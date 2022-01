Verkoopproces NAC houdt de club in een wurggreep

Stichting Vak G zamelt geld in voor uitvaart oud-NAC-spe­ler Frans de Leij (57): ‘Ook hij verdient een mooi en waardig afscheid’

Woensdag werden veel NAC-liefhebbers overdonderd door het trieste nieuws dat oud-speler Frans de Leij op 57-jarige leeftijd is overleden. Al snel bleek dat de oud-speler niet verzekerd was, en dat er dus ook geen geld was voor een begrafenis. Stichting Vak G schoot direct te hulp met een crowdfunding: ,,Want ook Frans verdient een mooi en waardig afscheid.”

