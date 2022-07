Verjongd NAC knokt zich op wilskracht naast Excelsior: 1-1

Het duel met de Rotterdamse ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen werd gespeeld in drie blokken van ieder een half uur speeltijd. In het eerste deel onderscheidt Roy Kortsmit zich met een fraaie redding. Aansluitend haalt Danny Bakker met meer geluk dan wijsheid een inzet vlak voor de lijn weg. Het grootste Bredase gevaar komt in de beginfase van Odysseus Velanas. Nadat hij knap ruimte voor zichzelf creëert, schiet hij hoog over.

Ook tegen Excelsior is de lijst met afwezige spelers enorm lang. Waardoor NAC in de verdediging bijvoorbeeld moet terugvallen op jongens zonder contract zoals Rowan Besselink en Stef de Wijs. Na twee van de zes voorbereidingsweken zijn Moreno Rutten, Dion Malone, Luc Marijnissen, Jethro Mashart, Welat Cagro, Jarchinio Antonia, Jeredy Hilterman en Kaj de Rooij om uiteenlopende redenen nog altijd niet beschikbaar.

Proefspeler Jesaja Herrmann is terug naar het België en ontbreekt derhalve. Tijdelijk, want NAC is bezig de spits los te weken van Kortrijk en wil hem voor één seizoen huren. Spits Ayouba Kosiah kon in de uur speeltijd die hem gegund was tegen Excelsior weinig indruk maken.

Roy Kortsmit toonde zich wederom een betrouwbare doelman.

Velanas

Terug van weggeweest is Michaël Maria. De linksback die op eigen verzoek liever middenvelder is, begint op de bank en wordt na een uur gebracht tijdens het grote wisselen. NAC kijkt dan tegen een achterstand aan omdat verdediger Redoaun El Yaakoubi ongehinderd een hoekschop kan binnen koppen.

Maar óók omdat het zelf een paar grote kansen onbenut laat. Want kort na de 0-1 sterft een vernuftig stiftje van Velanas, spelend hangend links aan de buitenkant, in schoonheid op de lat. En laat ook Ezechiel Banzuzi een kans onbenut op de gelijkmaker. Opnieuw Velanas schiet een bal in kansrijke positie over.

Voor het derde en laatste half uur wisselt Molenaar vrijwel zijn hele team en staan er met Kortsmit, Omar Mekkaoui, Maria en Sabir Agougil nog maar vier contractspelers op het veld van sportpark De Wildert. Een van de onbekende jongelingen bezorgt NAC de niet meer verwachte gelijkmaker. De vleugelaanvaller met de schitterende naam Awale Ismail-Mahamed tikt net voor affluiten de bal listig in het doel.

Vrijdag vervolgt NAC de oefenreeks tegen FC Volendam. Plaats van handeling is dan het sportpark van de Bredase amateurclub JEKA.

NAC - Excelsior (0-0) 0-1 - 52. EL Yaakoubi 0-1, 90. Ismail-Mahamed 1-1.

NAC eerste helft: Kortsmit; Lucassen, Besselink, Bakker, De Wijs; Van Schuppen, Plat, Banzuzi; Kotzebue, Kosiah en Velanas.

Tweede helft: Kortsmit; Besselink, Mekkaoui, Brandt, De Wijs; Agougil, Maria, Joannes; Ismail-Mahamed, Silva en Omgba.