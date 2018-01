Verhuurde Daan Klomp na een half jaar terug bij NAC

'Een luizenploeg, maar wel een met bijna dertig punten'

28 januari ,,We waren vooraf gewaarschuwd”, zegt Gianluca Nijholt. ,,In de rust zeiden we tegen elkaar: ‘Pas op voor de omschakeling en de lange ballen.’ Na de pauze komt VVV met mannen als Post en Opoku naast Seuntjens en valt de goal als ze de afvallende bal pakken. Dat is frustrerend.”