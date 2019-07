Verfrissend NAC doorstaat eerste serieuze testcase: Filipovic met twee treffers grote man

De eerste helft is voor de Kroaten die na zes minuten een strafschop krijgen na onhandig verdedigen. Domagoj Drozdek ziet zijn inzet echter gestopt worden door een katachtige redding van Nick Olij, de rebound van Drozdek gaat over. De druk coachende Olij, NAC lijkt eindelijk een keeper te hebben waar het op kan bouwen, moet er later wederom aan te pas komen om Lokomotiva van scoren af te houden.

Van alle testspelers die de revue zijn gepasseerd heeft alleen Ben Lederman (AA Gent) een basisplaats. Volgroeid als voetballer is de Amerikaan, hij vormt samen met Arno Verschueren een controlerend duo op het middenveld vlak voor de defensie, nog niet hoewel hij weet wat hij moet doen in balbezit.

Met het inbrengen van stormram Boris Kudimbana, wiens stageperiode met een week is verlengd, voor Yassine Azzagari, het Zeeuwse talent beklijft met zijn elegante manier van spelen, sticht NAC direct meer gevaar. Dat resulteert vlak na rust zelfs in een voorsprong als aanvoerder Nacho Monsalve een indraaiende hoekschop van Andrija Filipovic bij de eerste paal hard tegen het net kopt.

Ander gezicht

Wat NAC in de tweede helft laat zien, is een verschil van dag en nacht met de eerste helft; meer druk naar voren, hogere intensiteit, steviger in de duels, vastberadener en met meer overtuiging. Stokkers krijgt de beste mogelijkheid, maar stuit op de Kroatische doelman. De spits verprutst later een grote kans als een onnauwkeurige lob van zijn voet een simpele prooi is voor de keeper.

Dan Kudimbana. Er zal genoeg op zijn techniek en handelingssnelheid aan te merken zijn, de kortste route naar het doel kent de klungelige proefspeler als geen ander. Een kwartier voor tijd vuurt hij een kanonskogel waar de doelman maar half een antwoord op heeft, de naar binnen gekropen Filipovic is de slimste in de nastoot, 2-0. Op aangeven van Stokkers zet Filipovic in de slotfase de eindstand op het scorebord.

De Bredase expeditie blijft tot zaterdag in hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd en traint vanaf maandag op het complex van Victoria’03. Zaterdag 13 juli in St. Willebrord is de eerstvolgende oefenwedstrijd, Kortrijk is dan om 16.00 uur de tegenstander.

NAC - Lokomotiva Zagreb 3-0 (0-0) - 52. Monsalve 1-0, 75. Filipovic 2-0, 82. Filipovic 3-0.