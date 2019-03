Verdient Jong NAC-topschutter Skender Loshi een kans in het eerste elftal?

pollNAC is bezig aan een dramatische tweede seizoenshelft. In acht duels werden slechts twee punten door de ploeg van Mitchell van der Gaag verzameld. Daarnaast liep naaste concurrent De Graafschap uit naar een voorsprong van liefst vijf punten. Vooral aanvallend acteert het elftal tandeloos.

Wat ook in het oog springt is de schamele doelpuntenproductie sinds de jaarwisseling. Liefst zes keer kwam de Parel van het Zuiden niet tot scoren. Enkel Gervane Kastaneer en Giovanni Korte wisten één keer doel te treffen. Andere aanvallend ingestelde spelers als Mitchell te Vrede, Mikhail Rosheuvel, Robert Mühren en Sullay Kaikai staan nog droog dit kalenderjaar.

Aanvalsleider Mitchell te Vrede valt niet bijster veel te verwijten. De centrumspits schoot de eerste seizoenshelft negen keer raak en miste vanwege een blessure een groot deel van de wedstrijden sinds de winterstop. Rosheuvel werd uit de selectie gezet, terwijl Kaikai geblesseerd raakte. Robert Mühren heeft in nog geen enkel duel in dienst van zijn Bredase werkgever indruk gemaakt. Paolo Fernandes is op de weg terug na langdurig fysiek ongemak.

Enquete poll 'Jong NAC-topschutter Skender Loshi verdient een kans in het eerste elftal' Ja

Nee 'Jong NAC-topschutter Skender Loshi verdient een kans in het eerste elftal' Ja (90%)

Nee (10%)

Wie wel wekelijks doel treft, is Skender Loshi. Zij het bij de beloften. De aanvaller van Jong NAC ontwikkelt zich in tegenstelling tot zijn concurrenten bij het eerste elftal tot een ware goalgetter. Dat spreidde de 20-jarige Bredanaar ook maandagavond weer tentoon. Ondanks dat Jong NAC verloor van Jong Go Ahead Eagles (1-2) kon Loshi dankzij een rake kopbal wederom een streepje achter zijn naam zetten.

Met elf treffers in vijf duels is de vraag gerechtvaardigd of Loshi tenminste een plaats op de reservebank van Van der Gaag verdient. NAC schreeuwt om goals. En gezien de prestaties van de concurrenten kan Loshi de Bredanaars wellicht direct offensief versterken.

Topscorers NAC