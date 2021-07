Verdediging NAC staat als een muur: alle posities dubbel bezet

In zeven jaar eredivisie (2013-2020) ruimde hij op het middenveld van ADO Den Haag de rotzooi op die anderen lieten liggen. Hij maakte de vuile meters zodat teamgenoten konden excelleren. Af en toe, als de situatie erom vroeg, vermomde Danny Bakker zich als centrale verdediger. 2021 is het jaar geworden waarin de buffelaar getransformeerd is tot de man die het spel van achteruit vorm geeft.