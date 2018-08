Verdediging NAC: slordig aan de bal, soft in de duels

'Kali is de verbin­dings­spe­ler die we misten'

6 augustus Dat een extra spits bij NAC geen overbodige luxe is, werd zaterdag eens te meer goed zichtbaar met het uitvallen van Mitchell te Vrede. Toch had het aantrekken van Anouar Kali eveneens de hoogste prioriteit. ,,We misten in de opbouw een verbindingsspeler. Daar hadden we in de voorbereiding veel moeite mee.”