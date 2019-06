Verdediging NAC krijgt vorm, Filipovic en Stokkers worden de aanvallende versterkingen

Met de rechtsbenige mandekker Nacho Monsalve (25) denkt de Bredase leiding iemand te hebben gevonden die orde en structuur kan aanbrengen in de defensie. Zoals bekend zijn doelman Nick Olij (23) en rechtsback Robin Schouten (21) reeds vastgelegd en is het binnenhalen van centrumverdediger Steve Kapuadi (21) slechts een formaliteit melden ingewijden.

Filipovic

De Kroaat Filipovic (22) is de volgende die gepresenteerd wordt als versterking, de aanvaller van ND Gorica verblijft al in Nederland en zal als alles volgens plan verloopt woensdag op het veld in Zundert staan tijdens de eerste training. Datzelfde geldt ook voor Stokkers (23), de spits die evenals Monsalve en Kapuadi een transfervrije status geniet.

Met ND Gorica degradeerde Filipovic ondanks zijn acht goals en drie assists via de nacompetitie uit de Sloveense eredivisie. Zijn nog een jaar doorlopende contract is daarom geen obstakel voor NAC dat dringend behoefte heeft aan scorende mensen. Filipovic is niet alleen naar Breda gekomen, in zijn kielzog is landgenoot Matej Santek (19) meegekomen, een middenvelder van Dinamo Zagreb B.