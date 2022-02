Verdediger Vanacker verlaat NAC en kiest voor het Amerikaanse avontuur

Haye genoot volop in Breda: ‘NAC staat altijd aan en slaapt nooit, afzonderen van de club gaat niet’

Terugkijkend op twee jaar NAC spreekt hij van een bizarre tijd. ,,Een tijd die symbool staat voor het NAC van de laatste jaren”, zegt Thom Haye. De middenvelder die zich op Deadline Day officieel aan sc Heerenveen verbond. ,,Ik heb onderschat toen mensen zeiden dat het hier altijd onrustig is. Tegelijkertijd heb ik enorm genoten van de intensiteit van de club. Van de achterban. De mensen eromheen. Het is hartverwarmend hoe de mensen in Breda met je omgaan.”

