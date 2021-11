Verdediger Adiléhou als spits bij NAC? ‘Ik zou het wel aandurven’

Blije matchwin­ner Adiléhou compen­seert gebrekkige stoot­kracht NAC: ‘Ik weet als verdediger hoe een aanvaller beweegt’

In een draak van een wedstrijd zat het venijn hem voor NAC zaterdagavond in de staart. Pinchitter Moïse Adiléhou knikte in de voorlaatste minuut de Bredanaars voorbij Helmond Sport (1-0). De Beniner voegde, hoewel normaliter verdediger, stootkracht aan zijn ploeg toe.

27 november