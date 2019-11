Verbruggen moet zich met Oranje Onder-17 nu richten op brons: ‘Onze droom is in duigen gevallen’

,,Ik heb nog nooit zo zenuwachtig op de bank gezeten”, blikt de Bredanaar terug op de negentig minuten durende rollercoaster in Brasilia tussen Nederland en Mexico. ,,Je kunt ook niks doen, langs de kant. Dat maakt het nog erger.” Toen het bij 1-1 bleef en strafschoppen genomen moesten worden, had hij nog even contact met eerste doelman Calvin Raatsie. ,,Ik heb hem gezegd dat hij fantastisch in de wedstrijd zat. Dat hij ze op de training ook pakt. Nu, in de wedstrijd, deed hij dat ook, maar was het niet voldoende”, aldus Verbruggen over de twee gestopte penalty's van zijn collega-doelman.

Want ook de Mexicaanse doelman Eduardo Garcia was in bloedvorm. Hij stopte er eentje meer. Weg kans op goud. ,,We kwamen hier met de droom om wereldkampioen te worden. De keeper stopt één bal en het is gedaan. Je droom valt in duigen. Dat besef had ik niet gelijk, maar dat kwam later pas. Wat ik in de kleedkamer aantrof? Verdriet. Ongeloof.”

Samen met kamergenoot en vriend Tein Troost (ex-NAC, nu Feyenoord) besprak hij de wedstrijd nog kort. Hij kon moeilijk in slaap komen. De dag erna werd hij met een zwaar hoofd wakker. ,,Inmiddels gaat het wat beter, hoor”, verzekert hij vrijdagmiddag. ,,We hebben net getraind. Toen we daarvoor in een cirkel stonden, vroeg de trainer: is er iemand die er niet meer vol voor wil gaan? Niemand stak zijn hand op. We moeten die teleurstelling even weg stoppen, er volgt nog een belangrijke wedstrijd.”

Verbruggen heeft het om de strijd om brons, zondag (19.00 uur Nederlandse tijd) tegen Frankrijk. ,,We gaan volle bak voor brons. Daar gaan we alles aan doen en ik heb er een goed gevoel over. Ik beleef hier een hartstikke mooie ervaring, maar die is nog niet voorbij.”