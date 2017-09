Verbijsterde Vreven: 'Nog nooit zoiets meegemaakt, dit is ontoelaatbaar'

Nabeschouwing,,Vier tegendoelpunten tegen amateurs, dat is ongezien.” Stijn Vreven kan niet geloven wat hij woensdagavond in Groesbeek heeft meegemaakt. Zijn elftal is in de eerste ronde van de beker op een ongelofelijke manier afgeschminkt en te kijk gezet door Achilles’29 (4-3) , een club uit de tweede divisie. De trainer van NAC spreekt van een zwarte avond.

,,Vooraf heb ik gezegd dat ik het een schande zou vinden als we uitgeschakeld zouden worden en daar blijf ik bij. Dit een schande en de grootste ontgoocheling uit mijn trainerscarrière, neem mijn spelerscarrière daar ook maar bij. Dit is ontoelaatbaar, hier zijn geen excuses voor. Ik ben hier niet van plan om maar iets positiefs te noemen over bijvoorbeeld een degelijke eerste helft of de kansen die we gekregen hebben.”

Schaamte

Verbijsterd was Vreven over zoveel geklungel in de achterhoede. Niet te filmen dat Achilles’29 evenals ‘Europese’ ploegen als Vitesse en PSV vier keer kon scoren tegen NAC. ,,De meeste van hun spelers hebben vandaag waarschijnlijk gewoon gewerkt. Van mijn eigen spelers heb ik niemand gezien die zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Dan ben je nog niet klaar om meer dan een keer per week een piekmoment te hebben en de winnaar in je naar boven te halen als de omstandigheden niet zo zijn als in ons eigen stadion. Daar moeten mijn spelers nog ongelofelijk veel in groeien. Zelfs als we de allerslechtste wedstrijd spelen, dan nog moeten wij ons kwalificeren. Dan moet je het met mentaliteit, passie, drive en commitment doen. Dat hebben we totaal niet gedaan.”

Volledig scherm Thierry Ambrose bedankt na afloop de meegereisde fans. © Pro Shots

Met het schaamrood op de kaken zegt Vreven het historische bekerverlies te verwerken. ,,De supporters riepen: ‘Schaam jullie’, dat lijkt mij goed verwoord. Dat wij de supporters in de steek hebben gelaten, lijkt me duidelijk. De zege op Groningen stelt voor mij niks meer voor. Ik de spelers gezegd dat ik mij heel hard schaam en dit nog nooit heb meegemaakt. Als trainer neem ik mij alles kwalijk, zeker te weten. Hier moeten we de komende dagen uitgebreid over praten, want dit kan en mag niet. Dit is ontoelaatbaar.”