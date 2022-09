Velanas ziet progressie bij NAC: ‘Het verbaasde me niet, blij dat we het nu hebben kunnen laten zien’

Met drie zeges in vier wedstrijden kent NAC een prima seizoensstart. Hetzelfde kan gezegd worden over de meest waardevolle speler van de Bredanaars, Ody Velanas. Drie goals en één assist: uitstekende cijfers voor de nummer tien.

Velanas is blij met die statistieken na vier wedstrijden. ,,Heel lekker. Dat je al zo vroeg belangrijk kunt zijn, daar ben ik tevreden mee. Ik hoop zo door te gaan en nog meer goals te maken dan vorig seizoen.” Het is overigens niet zo dat hij na wedstrijden kijkt wat zijn concurrenten hebben gedaan (alleen Dylan Vente maakte meer goals: 4). ,,Ik check alleen de uitslagen. Maar als voetballer word je afgerekend op je statistieken, dus ik was blij met mijn goal tegen Roda JC. Een gratis doelpunt, zo in de laatste minuut. Voelde wel lekker, eerlijk gezegd.”

De linksbuiten van NAC zag zijn ploeg bij Roda JC een goede wedstrijd spelen. ,,Ik merk meer progressie. Op MVV na, die wedstrijd was niet goed. Roda-uit is niet makkelijk, maar we hebben ons daar goed laten zien. Het is een ploeg die meer wil voetballen en dan krijgen wij ruimtes. Dan zie je dat wat wij trainen goed is. Tussen de linies kunnen we goed voetballen en zelf zo het spel maken. Nee, het verbaasde me niet. Ik ben blij dat we het nu hebben kunnen laten zien.”

Van der Sande

Het aanvalstrio was op dreef. Naast zijn eigen goal, leverde Velanas de assist bij de openingstreffer van Kaj de Rooij en was ook spits Jort van der Sande (op bijzonder fraaie wijze) trefzeker. De samenwerking verloopt goed. ,,Jort is een handige spits, ander type dan Jesaja (Herrmann). Jesaja is meer gericht op de diepte, Jort is een echt aanspeelpunt. Dat vind ik juist fijn. Als je de opbouw niet kunt verzorgen, kun je 'm altijd nog lang spelen op Jort. Het is prettig om met hem samen te werken. En Kaj lijkt ook steeds beter in z'n vel te raken, hoop dat hij zulke wedstrijden blijft spelen.”

De vorige test kwam NAC ongeschonden door, de volgende serieuze staat alweer voor de deur. ,,FC Eindhoven speelt in een systeem dat lastig is om tegen te spelen. Maar we hebben een plan bedacht, hopelijk pakt dat goed uit. We moeten het voetballende spel van de wedstrijd tegen Roda JC laten zien en qua duels moeten we er kort op zitten. Hoog druk zetten en overtuigend zien te spelen.”