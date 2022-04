Velanas vervult hoofdrol in gestolen zege NAC: ‘Dit geeft ons vertrouwen richting de play-offs’

NAC-achterban balt de vuist tegen ongewenste City Football Group

De City Football Group wil als het NAC overneemt in alle lagen van de club een grote schoonmaak doorvoeren. Of het zover komt, is de vraag. De mogelijke overname gefinancierd met Arabisch oliegeld roept namelijk enorm veel weerstand op. Clubeigenaar Wim van Aalst en algemeen directeur Mattijs Manders zijn de gebeten hond.

25 maart