Velanas staat op vertrouwde grond op als joker voor NAC als gevolg van experiment

Naïef NAC zakt na derde nederlaag op rij weg in moeras van rechterrij­tje

NAC is vrijdag op pijnlijke wijze voor de derde keer op rij onderuit gegaan in de Keuken Kampioen Divisie. ADO Den Haag was in het Rat Verlegh Stadion met 1-2 te sterk. Het wapen Thomas Verheydt bleek de Bredanaars te machtig.

14 oktober