Velanas schaars lichtpuntje bij NAC: ‘Acht goals en zeven assists moet reëel zijn’

‘De ‘top­clubs-te-vriend-hou­den-lo­ting’ van de KNVB werpt zijn vruchten af’

Aggborough Stadium in Kidderminster, vierde ronde Brits bekervoetbal. De gelijkmaker van West Ham United (de nummer vier van de Premier League) valt in de blessuretijd van de reguliere speeltijd. Met de winnende goal - in de laatste seconden van de verlenging - voorkomen The Hammers een penalty shoot-out.

12 februari