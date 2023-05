Velanas pakt eretitel en voorziet prutsend NAC van extra munitie

Bizarre ontknoping: Banzuzi kopt NAC naar gelijkspel in histori­sche derby

NAC is er op wonderbaarlijke wijze in geslaagd om nog een punt te pakken in de derby tegen Willem II. Ezechiel Banzuzi kopte in de 90ste minuut de gelijkmaker binnen. Er moest nog een kwartiertje van het eerder gestaakte duel uitgespeeld worden bij 0-1 stand.