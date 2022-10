Velanas duikt in extremis op en schiet gezapig NAC naar volgende ronde

NAC heeft zich dankzij een late goal van Odysseus Velanas geplaatst voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Met hangen en wurgen werden de amateurs van USV Hercules in de slotseconde over de knie gelegd (1-0).

Trainer Robert Molenaar gaf op Zoudenbalch, het jeugdcomplex van FC Utrecht dat decor gaf aan de bekerontmoeting, de kans aan Thomas Marijnissen. De Bredanaar begon daardoor voor het eerst in zijn veelbesproken loopbaan in de basiself van NAC. Dat ging ten koste van Jesaja Hermann. De rest van de elf die onderuit gingen tegen ADO Den Haag (1-2) kregen een herkansing tegen de derdedivisionist.

Hercules, runner-up in een competitie waar ook het Bredase Baronie uitkomt, besloot de rijen meteen gesloten te houden. Op zoek naar een vlijmscherpe counter die NAC pijn kon doen, vertraagde het het spel van de gasten. Al begon NAC nog sterk, met hoge intensiteit. Het leverde binnen vijf minuten een kans op voor Sabir Agougil, maar de middenvelder schoot huizenhoog over. Weer vijf minuten later kon Marijnissen zijn kans als basisspeler verzilveren, maar na een handige actie trof hij doelman Pepijn Vonk, in het verleden nog spelend in de jeugdopleiding van NAC.

Het intense begin smoorde al snel in de kiem. Zeker toen Molenaar na ruim een kwartier zijn eerste tegenslag te verduren kreeg. Agougil kwam hard in duel, waarna hij geblesseerd raakte. De oefenmeester moest de middenvelder naar de kant halen en bracht Boris van Schuppen als vervanger. Het gaf Hercules moed, want zonder gevaarlijk te worden probeerde het keer op keer speldenprikken uit te delen aan de achterhoede van NAC.

Typerend voor steeds groter wordende onmacht was het misbaar dat aanvalsleider Jort van der Sande, de enige veldspeler die het gewenste niveau haalde, maakte na een kleine overtreding. Hij kreeg een vrije trap na een miniscuul tikje, maar gooide zijn frustraties de vrije loop tegen arbiter Clay Ruperti. Een minuut later moest Boyd Lucassen zelfs reddend optreden toen een tegenaanval van Hercules ineens de NAC-defensie open spleet. Daarna bakte NAC er tot de rust eigenlijk niets meer van, waardoor de Utrechtse amateurs met opgeheven hoofd na een staande ovatie aan de thee konden.

Omzettingen Molenaar

Met Ayouba Kosiah in de ploeg voor de teleurstellende Kaj de Rooij wilde Molenaar wat meer stootkracht in zijn frontlinie brengen. Het resulteerde bij aanvang van de tweede helft echter in het tegenovergestelde. Sterker, Roy Kortsmit werd meteen twee keer op de proef gesteld. Alsof de thee een verlammende werking had op de spelers van NAC kwam het uit de kleedkamer. Maar de doelman stond als vanouds op zijn post. Het was een signaal voor Molenaar om nog eens in te grijpen. De trainer gooide zijn systeem om en bracht Rowan Besselink en debutant Stef de Wijs als vervangers van Thomas Marijnissen en Fabio Di Michele Sanchez. Daardoor ging NAC in een 5-3-2-formatie spelen.

De omzetting gaf de grip terug op de wedstrijd terug, maar gevaarlijk kon NAC nog steeds amper worden. Het vermogen om de amateurs kapot te spelen beheerste de ploeg simpelweg niet, alle noeste arbeid ten spijt. Of het moest het afstandsschot van aanvoerder Alex Plat zijn dat naast vloog. Een verlenging leek in het verschiet te liggen. Tot daar plots Odysseus Velanas was. De Griek schoot NAC in extremis met hangen en wurgen naar de volgende ronde: 1-0.

