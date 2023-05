Velanas draagt play-offzege op aan overleden NAC-icoon: ‘We wilden winnen voor Hans’

Het lachertje van de eerste divisie is nu de best presteren­de ploeg van 2023: ‘Grote ontwikke­ling doorge­maakt’

Een half jaar geleden was NAC een marginale club uit het rechterrijtje, kreeg het voetballes van een ontketend Heracles en met 5-1 een ongenadig pak rammel. Na de winterstop is alles anders. Geen enkele club won in 2023 meer wedstrijden in de eerste divisie dan NAC.