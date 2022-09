Veel breien en weinig wol bij NAC: ‘Heeft te maken met zorgvuldigheid en een beetje gebrek aan moed’

De Roosendaalse NAC-trainer vindt het eerder het verhaal van veel breien en weinig wol. ,,Het is niet zozeer het missen van wat voor kwaliteit dan ook. Het heeft te maken met zorgvuldigheid en een beetje gebrek aan moed. In de beginfase toonden we wel moed door onder de eerste druk uit te voetballen en vandaar de tegenstander achteruit te dwingen. Na een minuut of twintig verloren we dat. Toen zijn we eigenlijk op Eindhoven gaan reageren. Daardoor moesten we de lange bal spelen. Alle tweede ballen waren voor hun. Dan moet je terug naar de basis: mouwen opstropen en vanuit een goede organisatie je werk blijven doen.”