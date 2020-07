Vanacker heeft duidelijk doel voor ogen bij NAC: ‘Mijn seizoen is geslaagd als ik mijn debuut heb gemaakt’

Sparta Nijkerk biedt opnieuw veel weerstand: Van Hecke bezorgt NAC tweede oefenzege

22:45 Derde divisie of vierde klasse, dat is een wereld van verschil. Ook in het tweede oefenpotje van dit seizoen trof NAC een amateurploeg. Maar deze was een stuk moeilijker te verslaan. NAC had veel moeite met Sparta Nijkerk. Jan Paul van Hecke maakte het verschil, vanaf de stip: 1-0.