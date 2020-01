Van Wonderen wordt niet de nieuwe trainer van NAC, club kijkt verder

NAC belt Kees van Wonderen af en schakelt door in de zoektocht naar een nieuwe trainer. Willem Weijs blijft voorlopig aan als interim-trainer en staat donderdag (PSV) en zondag (Go Ahead Eagles) voor de groep.

Goed ingevoerde bronnen melden dat NAC de stekker uit de gesprekken met Kees van Wonderen heeft getrokken. De Bredase club dus gaat niet in zee met de trainer waarmee het vanaf begin januari tweemaal aan tafel zat en eenmaal telefonisch contact had. De leiding is er niet volledig van overtuigd geraakt dat hij de ideale trainer is voor de Parel van het Zuiden.

De 51-jarige Van Wonderen, die nog nooit zelfstandig trainer is geweest in het betaalde voetbal, heeft woensdagmiddag te horen gekregen dat NAC van hem afziet. Op de nieuwjaarsreceptie gaf technisch directeur Tom Van Den Abbeele al te kennen dat hij met drie kandidaten serieus in gesprek is. Een van hen, voormalig assistent-bondscoach Van Wonderen, is na drie lange en intensieve sessies waarin alle partijen elkaar goed hebben leren kennen, dus afgevallen. Daardoor wordt de zoektocht vervolgd.

Wanneer NAC de nieuwe trainer denkt aan te stellen, is niet bekend omdat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Zeker is wel dat Willem Weijs vandaag als interim-trainer op de bank zit als PSV naar Breda komt voor het bekerduel. En ook zondag tegen Go Ahead Eagles zal Weijs naar alle waarschijnlijkheid de scepter zwaaien als tijdelijk hoofdtrainer van NAC. Zijn voorganger Ruud Brood werd op oudjaarsdag aan de kant geschoven omdat er geen enkel draagvlak meer was binnen de spelersgroep.

Vier weken

Zo'n vier uur voordat Van Wonderen werd medegedeeld dat NAC hem geen aanbieding zal doen en doorschakelt, sprak Weijs in aanloop naar PSV over zijn eigen positie. Dat deed hij op een moment dat het afketsen van de komst Van Wonderen nog niet bekend was. ,,Tegen PSV zit ik sowieso op de bank en zondag zou ook goed kunnen. Wat er daarna gaat gebeuren, weet ik echt niet. Ik ben niet continu op de hoogte. Als ik vijf minuten geleden ben bijgepraat, zou het nu alweer anders kunnen zijn. Zo werkt het wel een beetje."