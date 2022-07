Van Schuppen ziet dat NAC moet werken aan scorend vermogen: ‘Daar ligt een belangrijke rol voor mij’

De 20-jarige Bredanaar is een van de lokale gezichten van het nieuwe NAC en dat merkt hij tijdens de voorbereiding die de ploeg afwerkt in de regio. ,,Ik vind het leuk, er komen veel mensen kijken, ook vandaag was het weer best druk.” En dat betekent: op de foto en handtekeningen uitdelen. Het is niet zijn eerste voorbereiding, maar zijn status is veranderd ten opzichte van vorig jaar. ,,Ik begin er een klein beetje aan te wennen. Maar aan de andere kant: het went nooit, snap je? Vandaag was het nog rustig wat dat betreft, maar bij JEKA (tegen FC Volendam, red.) speelde ik een kwartiertje en stond ik daarna nog een uur op het veld. Alleen maar leuk.”