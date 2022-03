Van Schuppen na kansloze avond: ‘We zijn met beide beentjes op de grond gezet, dit kan gewoon niet’

NAC-middendvelder Boris van Schuppen wond er geen doekjes om na de pijnlijke 4-0-nederlaag bij Helmond Sport. ,,Ik ben gewoon teleurgesteld in het team. Als je de supporters na afloop ziet, is dat gewoon klote.”

‘Kansloos’ noemde hij de avond. ,,We zijn met beide beentjes op de grond gezet. Er is een aantal jongens dat honderd procent in de duels heeft gegeven, maar de rest laat het gewoon lopen. De ruimtes worden te groot, we laten ons mannetje lopen. De trainer heeft nog gezegd dat we Helmond Sport niet moeten onderschatten, maar het lijkt of we dat wel deden.”

Van Schuppen heeft er flink de pee in. ,,Het doet pijn. We waren met een goede reeks bezig, hadden bijna een clubrecord te pakken als we zo doorgingen. Als je zo verliest doet dat extreem veel pijn. We zijn afgetroefd door persoonlijke fouten. Daar leren die jongens natuurlijk van, maar als je kritisch bent kan dit gewoon niet.”

,,Nu zijn we drie dagen vrij, we kunnen goed nadenken over deze wedstrijd. Om er serieus veel van te leren. Voor de komende wedstrijden maar ook richting de play-offs, want ik ben ervan overtuigd dat we die gaan halen. Doorgaan en deze wedstrijd snel achter ons laten. We kunnen niet te lang blijven balen, we moeten door: er staan genoeg belangrijke wedstrijden op het programma.”