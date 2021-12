Van Schuppen lacht om vergelijking met Bergkamp na heerlijke stift: ‘Misschien een beetje overdreven’

Het was een avond vol hoogtepunten aan NAC-zijde, maar het doelpunt van Boris van Schuppen was wel van erg grote schoonheid. Met een stift zorgde de gelegenheidsspits voor de 0-3 in een wedstrijd die uiteindelijk in 0-5 eindigde. ,,Het ging wel lekker, denk ik”, zei hij bescheiden.

ESPN-commentator Koert Westerman genoot eveneens van de prachtige treffer van Van Schuppen. ,,Als Dennis Bergkamp in zijn beste dagen", zo omschreef hij de stift waarmee de 20-jarige Bredanaar de doelman van FC Den Bosch verschalkte. ,,Een beetje overdreven, misschien”, aldus Van Schuppen met een brede glimlach.

De leergierige Bredanaar kreeg in Den Bosch een nieuwe rol toebedeeld. Omdat Ralf Seuntjens beter rendeert ‘op tien’, moest Van Schuppen zijn vertrouwde plekje inwisselen voor de spitspositie. ,,Het was wel even wennen. Ik heb één keer in m'n leven in de spits gespeeld, in de C-tjes. Daarna nooit meer. Ik heb dit seizoen als nummer acht en tien gespeeld, als links- of rechtsbuiten. En nu dus in de spits. Ik denk dat het typerend is voor mij; door mijn werklust kan ik op veel plekken uit de voeten.”

Huiswerk

Hij moest veel huiswerk doen om zijn nieuwe taak goed uit te voeren. ,,Het is soms wennen of ik diepgang moet kiezen of juist in de bal moet komen. Je kan niet opendraaien en iemand wegsteken. Dat kan als middenvelder wel, dan heb je het spel voor je. Als ik nu opendraai, sta ik al voor de goal. Ik heb veel met verschillende mensen over de spitspositie gesproken. Bijvoorbeeld met onze videoanalist, Marvin. Over hoe ik het moet invullen, wat mijn taken zijn. Ik denk dat ik dat prima heb ingevuld.”

De positiewisselingen droegen bij aan een ruime zege, zag ook de man die inmiddels al op vier treffers staat in zijn eerste seizoen. ,,Ralf zakte terug naar ‘tien’, ik ging wat hoger spelen. Dan zie je dat we, omdat hij meer ervaren is ‘op tien’, we meer aan voetballen toekomen. Het spel sneller verplaatsen.”

Volledig scherm Van Schuppen en Seuntjens © Pro Shots / Peter van Gogh

Gemiste kans

,,Antonia zat er ook lekker in. Hij gaf twee assists, dat hadden er eigenlijk drie moeten zijn”, leidde Van Schuppen zijn eigen misser in de zesde minuut in. De vleugelspeler legde goed af, maar de gelegenheidsspits miste. ,,Ik maak een tackle en raak de bal zachtjes aan de onderkant. Helemaal niet hard. Het was moeilijker om te missen dan om te scoren. Een wereldkans. Mentaal moet je dan even schakelen. Maar als je blijft knokken zie je dat je alsnog een goal kunt maken en een assist kunt geven. Dat is lekker”, klonk het alsnog tevreden.

Waar het de afgelopen weken maar niet lukte, ging het nu wel goed bij NAC. ,,Wijzelf wisten dat we dit konden, alleen kwam het er lang niet echt uit. Vorige week wonnen we wel, maar met verschrikkelijk voetbal. Vandaag hebben we een prima wedstrijd op de mat gelegd. Nu doorgaan. De positiviteit en dat we als team speelden, dat was denk ik het sterkste punt. Volgende week weer in de spits? Ik denk het wel. Hopelijk weer met één goal. Of twee of drie. En wat assists. Zoveel mogelijk.”