Van Schuppen is alles wat dit NAC nodig heeft

De drive, kwaliteit, passie en inzet die Nick Olij en Boris van Schuppen in een wedstrijd leggen, zou de standaard moeten zijn voor al hun teamgenoten. Met hun innemende spel brengen de vaandeldragers van dit NAC hun supporters in opperste vervoering. Van die kleine geluksmomentjes die een Avondje NAC in de krochten van de eerste divisie behapbaar maken. En dat is al heel wat in een seizoen waarin je hoogtepunten onder een vergrootglas moet zoeken.