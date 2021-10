Van Schuppen had zelfs kippenvel in z'n gezicht: ‘Mijn eerste goal in het Rat Verlegh, fantastisch’

VideoBoris van Schuppen kreeg de kans in de basis bij NAC en greep die met beide handen aan: de Bredanaar maakte zijn eerste doelpunt in het Rat Verlegh Stadion en bepaalde de eindstand tegen MVV op 3-0. ,,Dit smaakt naar meer. Honderd procent.”

Tegen Excelsior dacht hij al te scoren in Breda, maar toen raakte mentor Ralf Seuntjens de bal nog aan, maar nu heeft hij dan eindelijk zijn eerste doelpunt te pakken in het stadion waar hij als supporters op de tribune stond. Als basisspeler ook nog. Het leverde hem een bijzonder moment op met de supporters; na afloop zong hij nog een liedje met de B-Side. ,,Als ik heel eerlijk ben kreeg ik zelfs kippenvel in mijn gezicht. Ik werd door Nick (Olij) naar de supporters gestuurd: je moet een liedje zingen. Mijn eerste goal in het Rat Verlegh, fantastisch.”

De lach verdween de rest van de avond niet meer van zijn gezicht. ,,Je weet dat je de tweede helft richting de B-Side gaat spelen, tenzij de tegenstander lastig gaat doen bij de toss. Ik merk wel dat ze fan zijn van mij, dus mooi dat ik dan scoor.”

,,Heb je even?”, antwoordde Van Schuppen toen gevraagd werd wie er allemaal voor hem op de tribune zat. ,,Mijn ouders, mijn opa, wat vrienden, mijn zusje, een vriendin van haar, vrienden van m'n ouders. Op de B-Side ken ik er genoeg. Heel veel. Elke wedstrijd thuis is bijzonder. De mensen die er nu zijn, zijn er bijna altijd. Dat vind ik echt leuk, dat waardeer ik ook.”

Dankbaar

Zijn kans in de basis - tegen FC Eindhoven maakte hij al zijn basisdebuut, dit was de tweede keer vanaf het begin - diende zich aan. ,,Ik ben blij en dankbaar dat ik de kans heb gekregen van de trainer. Tegen Excelsior had ik een goede invalbeurt, tegen Jong AZ was ik soms was ongelukkig in de eindfase. Tegen FC Volendam merkte ik dat ik voor wat dreiging, diepgang en energie zorgde. Nu kreeg ik het gisteren te horen.”

,,Bij mijn basisdebuut had de trainer aan de telefoon gevraagd: ga je scoren? Nu vroeg hij dat opnieuw, toen hij me vertelde dat ik ging spelen. ‘Komt goed’, zei ik. En ik heb gescoord. Ik ben echt blij.” Hij hoopt nu wel te blijven staan. ,,Uiteindelijk is het allemaal aan de trainer , maar ik denk wel dat ik aardig mijn kans heb gegrepen. Ik ben vooral blij dat ik de wedstrijd heb kunnen beslissen met de 3-0.”

Jeugdopleiding

Het werd een avondje van de jeugdopleiding van NAC. Een doelpunt van Vieiri Kotzebue, een assist van Pjotr Kestens en het doelpunt van Van Schuppen. ,,Dit jaar krijgt iedereen veel de kans. Vandaag hebben we laten zien dat we ardig mee kunnen. Soms hoor je nog dat jonge spelers wat jeugdig zijn in het voetballen. Maar we ontwikkelen ons ook, proberen steeds volwassener te gaan spelen. Uiteindelijk willen de aanvallende jongens ook bepalend zijn. Dat is vandaag gelukt.”

