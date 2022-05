Van Schuppen gelooft in wederopstanding NAC tegen ADO: ‘Zij vierden die 1-2 alsof ze al door zijn’

De middenvelder moest even bijkomen na de 1-2 van afgelopen dinsdag. ,,De teleurstelling was groot. Van alle wedstrijden van dit seizoen was dit het moment waar ik het meest van baalde. Matig verdedigd, de laatste minuut, dat is echt klote. Maar je bent profvoetballer en je speelt de play-offs dus dan moet je snel kunnen schakelen. Morgen moeten we er staan.”

De teleurstelling heeft plaatsgemaakt voor strijdvaardigheid. ,,Ik wéét wat wij kunnen en ik vond ADO dinsdag niet top. Waar ik ook wel wat van vind: zij vierden die 1-2 alsof ze al door zijn. Een beetje respectloos. Ik heb filmpjes gezien van hoe ze in Den Haag aankwamen en dat was alsof ze al gepromoveerd zijn.” Het zorgt ervoor dat Van Schuppen gebrand is om te laten zien dat het seizoen nog niet voorbij is.

,,Wij zijn toch NAC. Natuurlijk moet je druk voelen”, antwoordt hij als vanzelfsprekend. ,,Verliezen, daar kunnen we geen genoegen meenemen. Het belangrijkst is dat we er alles aan doen. Alles geven en zorgen dat we er alles uithalen. De trainer heeft ook gezegd: we moeten zorgen dat we in de spiegel kunnen kijken en zeggen dat we er alles aan gedaan hebben. Winst of verlies, dat zal blijken, maar we moeten gas geven. Zorgen dat het positiespel weer prima is, dat was ook wisselvallig tegen ADO thuis. Zorgen dat we er staan.”