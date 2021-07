Van Schuppen droomt van zelfde stap als maatje Van Hooijdonk: ‘Maar eerst grote man worden in Breda’

videoBoris van Schuppen toonde zijn waarde in het tweede oefenduel van NAC deze voorbereiding. Met twee doelpunten en twee assists in de tweede helft droeg de 19-jarige middenvelder zijn steentje aardig bij aan de 0-10-overwinning op tweedeklasser Cluzona. ,,Voor mij zijn dit de meest belangrijke potjes.”

Kind van de club en Bredanaar Van Schuppen is net als Luc Marijnissen bezig aan zijn eerste voorbereiding. Hij speelde tegen de Zundertse selectie afgelopen zaterdag de tweede helft mee en droeg toen de aanvoerdersband. ,,In dat team was ik de enige met een contract, we speelden met veel jonge jongens, dus ik had het een beetje aan zien komen. Ik moest wel de leiding hebben in dat team. Maar het is heel mooi om, wanneer er wat mensen komen kijken in de voorbereiding, die band om je arm te hebben.”

Tegen Cluzona speelde hij weer de tweede helft en drukte hij zijn stempel. ,,Lekker om twee doelpunten te maken en twee assists te geven.” Hij vindt de voorbereiding tot nu toe ‘heel leuk’ om mee te maken. ,,In februari heb ik mijn contract getekend, toen heb ik een halfjaar meegetraind met het eerste en een aantal keer bij de selectie gezeten. Nu zijn we verder gegaan met dezelfde groep jongens, met wat jonge spelers erbij. Het gaat voor mij gewoon weer door."

Van Hooijdonk

Van Schuppen heeft een goede band met Sydney van Hooijdonk, de spits die deze week door de Italiaanse middenmoter Bologna FC gepresenteerd werd. ,,Ik heb hem al een aantal keer gezegd dat ik heel trots op hem ben. Hij heeft dit zeker verdiend. Sydney heeft me heel goed opgevangen, we waren beste maatjes.” Andersom is er diezelfde trots. ,,Laatst toen we afscheid namen, voordat hij naar Italië ging, heeft hij me verteld dat ik hier ben voor mezelf en dat ik me moet laten zien. ‘Ik weet dat je het kunt’, zei hij.”

Die overtuiging heeft Van Schuppen zelf ook, als hij zijn doelen uitspreekt. ,,Ik wil deze voorbereiding zoveel mogelijk spelen. Doelpunten maken en assists geven, zoals vandaag. Ik wil aansluiten bij de selectie en ik ben er van overtuigd dat het me sowieso gaat lukken. Ook wil ik graag mijn debuut maken in de competitie.”

Droom

En als hij al groter droomt? ,,Dan kijk ik toch stiekem een beetje naar Sydney. Het is bij hem wel wat anders gelopen dan dat ik zou willen, natuurlijk. Ik wil graag ooit de grote man worden in Breda. Daarna een mooie transfer maken in het binnenland of buitenland. Dat is mijn droom. Maar eerst hier de grote man worden.”

Volledig scherm Boris van Schuppen © Pro Shots / Marcel van Dorst