Van ode aan Poolse bevrijder tot foltering van PSV en AZ: Bredaas bekersprookje spat in De Kuip uiteen

De route naar de finale via de moeilijkst begaanbare route had voor NAC van een sprookje werkelijkheid kunnen worden. Aan de hand van de onnavolgbare Steven Berghuis sloopten de meedogenloze Rotterdammers donderdagavond de Bredase bekerdroom: 7-1. Een terugblik op de gedenkwaardige cyclus waarbij NAC drie eredivisionisten op de pijnbank legde.

NAC vloert FC Emmen na ode aan Poolse bevrijder: 3-2

Jack Sutarzewicz en Michel Lessmann, nageslacht van Poolse bevrijders van Breda in de Tweede Wereldoorlog, worden geëerd met een prachtig spandoek voorafgaand aan het bekerduel met FC Emmen in de eerste ronde.

Na een wervelende wedstrijd trekt een weerbaar NAC op eigen veld aan het langste eind. Twee keer vegen de gasten uit Drenthe een achterstand weg. Een derde Bredase treffer is ze echter te machtig. Sydney van Hooijdonk, Roger Riera en matchwinner Finn Stokkers verzorgen de treffers.

Volledig scherm De Poolse bevrijder wordt geëerd middels een schitterend spandoek op de B-Side. © BSR Agency

Volledig scherm Blijdschap bij Roger Riera, als hij NAC tegen Emmen op voorsprong heeft gekopt. © BSR Agency

Bibberen op amateurcomplex in Nijkerk: 0-1 (na verlenging)

In een andere ambiance dient NAC halverwege december zich na een op het oog aantrekkelijke loting te ontdoen van derdedivisionist Sparta Nijkerk. Met pijn en enorm veel moeite trekt het de zege over de streep.

Het is een van de laatste stuiptrekkingen van Ruud Brood als trainer van NAC. Huseyin Dogan maakt in het ijskoude Nijkerk in verlenging de verlossende treffer en zorgt voor opluchting.

Volledig scherm Opluchting bij NAC, nadat Dogan zijn ploeg in verlenging langs Sparta Nijkerk schiet. © Niels Boersema/ProShots

Kolkend Rat Verlegh Stadion op de banken, NAC - PSV 2-0

Terwijl NAC in de competitie een sportieve crisis nauwelijks kan afwenden en nog zelden een overwinning boekt, krijgt het in januari de achterban op de banken met een glanspartij tegen topclub PSV. Weliswaar is ook de Eindhovense gast in crisis, maar de wijze waarop de Bredanaars zich presenteren is fabelachtig.

Overtuigend wordt PSV opzij geschoven. Othmane Boussaid maakt zijn eerste goal voor NAC, terwijl Ivan Ilic met enig fortuin de score verdubbeld. NAC, dan onder leiding van interim-trainer Willem Weijs, plaatst zich voor de kwartfinale.

Volledig scherm Othmane Boussaïd schiet in tweede instantie raak tegen PSV. © BSR Agency

Volledig scherm Ivan Ilic is in extase nadat hij NAC tegen PSV op 2-0 heeft gezet. © BSR Agency

Masterclass in Alkmaar zorgt voor doldwaze taferelen: 1-3

Kansloos. Dat is het idee wat menig NAC-supporter heeft bij de koppeling aan het sterke AZ. De gastheer is op dat moment de enige uitdager van Ajax in strijd om de landstitel en lijkt een maat te groot voor de ploeg van de inmiddels aangestelde Peter Hyballa. Dat in bekervoetbal echter alles mogelijk is, bewijst de gegenpressmachine van de Duitser.

Mounir El Allouchi brengt in de eerste helft de massaal meegereisde aanhang al in extase, maar als smaakmaker Robin Schouten in de tweede helft de voorsprong naar 0-2 tilt, gaat het écht leven. NAC toont zich in Alkmaar van zijn beste kant. Idrissi schiet op geweldige wijze de aansluitingstreffer nog binnen, maar invaller Javier Noblejas beslist het duel in voordeel van de eerstedivisionist.

In Breda wordt de spelersbus van NAC opgewacht door een uitzinnige menigte. Honderden de fans wachten hun helden op en vieren de plaats bij de laatste vier van het toernooi. Nog één horde is NAC verwijderd van de eerste finaleplaats in bijna 46 jaar.

Volledig scherm Jan Paul van Hecke presenteert zich in Alkmaar aan het grote voetbalpubliek en heeft international Myron Boadu negentig minuten lang in zijn broekzak. © BSR Agency

Volledig scherm Nota bene Alkmaarder Robin Schouten is de grote motor tegen AZ en schiet de tweede treffer tegen de touwen. © BSR Agency

Volledig scherm Feest in Alkmaar na de zege op AZ. NAC staat in de halve finale. © BSR Agency

Roemloze uitschakeling tegen Feyenoord: 7-1

Met harde hand wordt NAC uit het bekertoernooi verwijderd. De voorpret is groot, terwijl de stad in rep en roer staat. Buitens een brutaal en degelijk eerste kwartier wordt de strijd om een finaleticket echter een afgang.

Feyenoord laat geen spaan heel van NAC dat genadeloos vernederd wordt. Marcos Senesi, uitblinker Steven Berghuis en Robert Bozenik schieten in een tijdsbestek van acht minuten de Bredase droom aan diggelen. De twaalfhonderd meegereisde Bredanaars moeten nog voor de rust ook de vierde (Ridgeciano Haps) en vijfde (opnieuw Berghuis) tegentreffer slikken.

Ondanks een tegentreffer van Jan Paul van Hecke mag Berghuis zijn hattrick completeren en maakt Luciano Narsingh de vernedering compleet. De pijnlijke wijze waarop de Bredanaars zich door Feyenoord voor schut laten zetten, is een grote smet op een schitterende bekercyclus.

Volledig scherm De opkomst in de sfeervolle Kuip. Op dat moment droomt Breda nog tevergeefs van een finaleticket. © BSR Agency

Volledig scherm Nick Olij toont zich geen schim van de doelman die hij al het hele seizoen is en gaat bij drie van de vijf goals in de eerste helft niet vrijuit. © BSR Agency

Volledig scherm Fanatiek staat Hyballa de hele wedstrijd voor zijn dug-out, maar ook de bevlogen Duitser weet het op gegeven moment niet meer. © BSR Agency