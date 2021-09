Van kwaad tot erger: reddeloos NAC zakt alsmaar verder weg

‘Het is tijd voor de ommekeer’, waren de veelbelovende woorden van verdediger Danny Bakker daags voor de wedstrijd. Maar niets van dat, bleek vrijdagavond in het Jan Louwers Stadion. NAC was de speelbal van FC Eindhoven en het licht aan het eind van de tunnel is nog ver te zoeken. Binnen dertien minuten is de 2-0-eindstand al bereikt. Ingeleid door verdedigend geschutter waar Rob Penders, nu trainer van de Eindhovenaren en ooit onverschrokken defensieleider in Breda, zware buikpijn van zou krijgen.