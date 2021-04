Van Hooijdonk over rake vrije trap: ‘Uitgelezen mogelijkheid om mijn stempel te drukken’

videoMet de 3-1 zorgde Sydney van Hooijdonk ervoor dat de overwinning tegen Jong FC Utrecht definitief in de tas zat. Het was zijn eerste benutte vrije trap in het eerste van NAC. ,,Geen hoogstaande wedstrijd, wel drie punten”, was hij duidelijk.

,,Vorig seizoen schoot ik er drie op de lat, daarna heb ik er sporadisch een genomen, want we krijgen er niet veel. Ik vond dit de uitgelezen mogelijkheid om mijn stempel te drukken na een lange tijd. Dat was lekker”, aldus Van Hooijdonk over zijn eerste rake vrije trap in het eerste van NAC. Hij was er in het verleden vaak dichtbij, maar nu liet hij zien dat de appel niet ver van de boom valt. Het handelsmerk van zijn vader, nu ook in de praktijk gebracht door de zoon.

Er ging eerst wat discussie aan vooraf. ,,Mounir (El Allouchi) wilde 'm graag nemen. Ik ook. Er zijn geen afspraken over, er is geen lijstje. Dat is soms wel irritant, want dan krijg je zo'n discussie. Dat leidt gewoon af, het ziet er ook niet uit. Maar als het moet, dan moet het en dan zal ik mijn mannetje staan.” Met een streep in de bovenhoek haalde Van Hooijdonk zijn gelijk. ,,Ik heb het nog niet uitgesproken met Mounir, dat moeten we aankomend weekend maar doen.”

Geduld

Over zijn eigen rol: ,,De laatste weken word ik weer wat meer gebruikt, dat is fijn. De laatste wedstrijd (voor de 45 minuten tegen Go Ahead Eagles) was tegen Den Bosch. Dat is een lange tijd. Ik wil gewoon in een flow komen, maar Mario (Bilate) deed het goed. Toen heb ik tegen mezelf gezegd: gewoon geduld hebben.”

Strijd om plek twee

De drie punten zijn nu even het belangrijkst. ,,De strijd om plek twee ligt open. Alle ploegen gaan nog punten verspelen, daar ben ik van overtuigd. Misschien wel twee keer. De ploeg die dat het minst doet, gaat het redden. Ook na die mindere resultaten zijn we nog zeker in de strijd.”

Toekomst

Dan is er natuurlijk altijd de vraag wat de toekomst gaat brengen. Ton Lokhoff, de nieuwe technisch directeur, sprak voor de wedstrijd tegen ESPN de wens uit Van Hooijdonk - evenals El Allouchi - graag te behouden. Het duo heeft een aflopend contract. ,,Ik denk dat ik binnenkort maar met meneer Lokhoff moet gaan zitten en praten. Dat zal we komen. Afwachten, ik laat het op me afkomen.”

Bekijk hier het interview met Sydney van Hooijdonk: