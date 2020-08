Van Hooijdonk niet tevreden met bijrol: ‘Ik vind NAC geweldig, maar moet naar mijn ontwikkeling kijken’

Finn Stokkers kreeg de laatste twee oefenwedstrijden de voorkeur boven Van Hooijdonk. Daarnaast zoekt trainer Maurice Steijn nog naar versterkingen. ,,Dat steken ze niet onder stoelen of banken. Voor mij is duidelijkheid belangrijk. Mijn eigen ontwikkeling staat voorop. Het is ook ongelukkig. De factor pech heeft een rol gespeeld.”

Geduld op de proef gesteld

Van Hooijdonk geeft aan niet tevreden te zijn met de situatie. De spits is hongerig uit de zomerstop gekomen. Dat hij voorlopig geduldig moet zijn is voor de 20-jarige aanvaller lastig. ,,Ik zal er niet over liegen, tegen niemand. Ik wil gewoon spelen. Ik ben twintig jaar en dit is mijn laatste jaar contract. Voetballen en goals maken. Voor mij is NAC nummer één, maar is dat niet zo, dan is dat zo.”