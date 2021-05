Van Hooijdonk na tweede benutte vrije trap: ‘Deze was nog mooier’

videoSydney van Hooijdonk benadrukte in Nijmegen nog eens zijn status als vrijetrappenspecialist. Het was zijn tweede doelpunt uit een vrije trap dit seizoen. ,,Hij kon niet verder in de hoek.”

Tegen Jong FC Utrecht schoot hij voor het eerst een vrije trap binnen, in de korte hoek. Nu mikte hij raak in de verre hoek. ,,Deze was mooier, denk ik. Ik heb 'm pas één keer teruggezien, moet 'm nog effe goed terugkijken, maar deze was mooier, wat ik van wat mensen hoorde. Deze kuste de lat en de paal, ik denk dat hij niet verder in de hoek kon, de snelheid was goed. Ja, dit was echt een goede vrije trap.”

,,Op het moment dat ik de bal neerleg, kijk ik op en zie ik hoe het staat. De keeper stond een beetje in het midden. Ik zette Ramon (Hendriks) en Kaj (de Rooij) daar (in de muur, red.) neer om het zicht te verminderen. Dan moet de uitvoering goed zijn en dat was ie vandaag”, aldus Van Hooijdonk over zijn streep in de verre hoek.

Zakelijke overwinning

Van Hooijdonk sprak van een zakelijke overwinning. ,,De eerste tien minuten was het heel slecht, maar daarna hebben we het goed opgepakt. Na de 0-2 nog best wat kansjes bij elkaar gesprokkeld en met best prima veldspel. We zijn niet echt in de problemen geweest.”

,,Er is natuurlijk veel te doen geweest om het veldspel. Dat moet gewoon beter. Vandaag was het bij vlagen goed. Daar hebben we naar gesnakt. We hebben veel punten verloren, nu hebben we een lekkere pot gespeeld met veel spelplezier. Ik denk dat iedereen het gewoon leuk vond vandaag. Dat is het belangrijkste dat je kunt meenemen”, vertelde de spits die alweer voor zijn veertiende treffer tekende.

Drie keer vlammen

Het maakt Van Hooijdonk niet uit wie de eerste tegenstander wordt in de play-offs. Bij deze stand is dat NEC. ,,Ik wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Je moet ze allemaal kunnen winnen uiteindelijk. Je moet een goede vorm hebben, drie keer vlammen en dan zit je in de eredivisie. Als je dat in je hoofd hebt, kun je alle andere dingen van dit seizoen gewoon vergeten. Maar eerst gewoon tegen MVV en Cambuur dit goede gevoel voortzetten.”