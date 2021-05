Van Hooijdonk maakt NAC de moeite waard

video NAC-trai­ner Steijn houdt vertrouwen: ‘Ik heb het gevoel dat het prima zit tussen spelers­groep en staf’

24 april NAC-trainer Maurice Steijn weet dat zijn ploeg de tweede plaats wel uit het hoofd kan zetten, maar weigert de handdoek in de ring te gooien. ,,Ik heb nog steeds vertrouwen in deze groep, in de kwaliteit, de mentaliteit, de ervaring, en denk dat wij in de nacompetitie een goed figuur kunnen slaan.”