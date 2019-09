Van Hooijdonk: ‘Ik ben los’

De ban is gebroken: Sydney van Hooijdonk is belangrijk voor NAC met twee goals tegen Jong AZ. ‘Ik ben nu los.’

Zijn doelpunten draagt Sydney van Hooijdonk op aan opa Jan die op 75-jarige leeftijd is heengegaan. ,,Hij was elke wedstrijd aanwezig. Geloof maar dat hij meekijkt, dat is het eerste wat in mij opkwam. Daar denk ik gelijk aan. Hij is vijf maanden geleden overleden, net op het einde van het seizoen met de onder 19. Mijn opa was er altijd, altijd. Dat ik nu in het eerste scoor, is nog specialer."

Tijdens de vreugde-explosie na de winnende treffer zocht hij kort contact met zijn vader Pierre van Hooijdonk. ,,Hij was er met vrienden van hem die altijd meegaan, evenals mijn zusje; het is een heel team dat achter me staat. Ik ben dankbaar dat zij er elke keer voor me zijn. Ik ben iemand die mensen om zich heen nodig heeft. Ze zijn ontzettend belangrijk, daarom kan ik dit doen."

Vrijdag liet Van Hooijdonk junior na om NAC naar de overwinning te schieten tegen Jong FC Utrecht (0-0). ,,Mijn vader relativeerde het gelijk: een kans missen hoort erbij. Maar voor mij was het moeilijk. Ik miste de kans, terwijl ik de winnende had kunnen maken en iedereen in extase had kunnen brengen. De volgende dag zat ik er nog steeds mee, ik kon het niet van me afzetten. Dat gevoel is nu in een klap verdwenen. Dit is heel mooi."

Hart

Verhuurd worden is geen optie geweest voor de jeugdige spits. Hij wil slagen bij NAC, de club die in zijn hart zit.

,,Mensen kunnen ervan vinden wat ze willen, dat het dom is van mij om te blijven, maar ik weet wat ik kan als ik in vorm ben. Dat zei ik aan het begin van het seizoen ook al. Vanavond is mooi, maar ik neem hier geen genoegen mee: ik wil door. Met deze goals valt er een last van mijn schouders af waardoor ik vrijer kan gaan voetballen. Ik hikte ertegenaan, het zit altijd in mijn hoofd en nu is dat eruit. Ik ben los."