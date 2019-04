Van Hooijdonk: ‘Iedereen heeft het er moeilijk mee’

,,Ik verwachtte veel van mijn eerste jaar als profvoetballer. Ik had er zin in”, zegt Van Hooijdonk, de spits die in de rust inviel voor Mitchell te Vrede. ,,Het is sowieso lastig invallen als je 0-2 achter staat en op alle fronten overklast wordt. Uiteindelijk zal ik ervan leren. Toegezongen, uitgejouwd: het is niet niks allemaal. Maar ik vind dat ze gelijk hebben, ik snap ze helemaal. Het is een jaar om snel te vergeten. Het gevoel dat nu overheerst is: wat moeten we nu nog? In de wedstrijden dat het moest, hebben we het niet laten zien. Het is een repeterend verhaal. Ik wil niet zeggen dat we naar het einde snakken. Wel heeft iedereen het er moeilijk mee.”