Van Hooijdonk geeft jarige vader drie punten cadeau: ‘Mooi voor hem dat we winnen’

videoEen bijzondere dag voor Sydney van Hooijdonk: de eerste thuiszege in de tweede periode werd behaald op de 50ste verjaardag van vader Pierre. ,,Mooi voor hem dat we winnen.”

,,Vijftig jaar, een mooie leeftijd, dat moet gevierd worden. Wat ik hem heb gegeven? Hij mag met mij naar een concert of naar het theater, hij mag kiezen. Daarnaast hebben we zo een verrassingsfeestje. Daar ga ik nog een mooie speech houden, waarin ik uitleg wat hij voor mij betekent. Met alle vrienden en familie erbij, dat is wel een mooi moment.”

De clubtopscorer, vijf competitiegoals, zit sinds twee wedstrijden op de bank. Ruud Brood geeft de voorkeur aan Finn Stokkers. ,,Dat is lastig. Ik heb tien wedstrijden in de basis gestaan, zes goals gemaakt en twee assists geleverd. Mijn statistieken zijn best redelijk. Het is jammer dat je dan, ook al heb je wat mindere wedstrijden gespeeld, je basisplaats kwijtraakt.”

,,Finn scoorde tegen Jong PSV, dus is het logisch dat hij vandaag weer speelt. Ik moet het met invalbeurten doen. Ik moet alles doen wat in mijn macht ligt, waar ik invloed op heb, zodat ik mezelf geen verwijten kan maken. Vandaag ging het best prima: ik wil altijd scoren, dat lukte niet. Maar ik was er dichtbij, aanwezig en balvast.”

Of het dipje van NAC definitief voorbij is, moet blijken. ,,Je kunt punten verspelen tegen op papier sterke tegenstanders, maar dat hebben we te veel gedaan. Van deze tegenstanders die nu komen moeten we winnen, dat zijn we verplicht.”