Van Hooijdonk eist weer de hoofdrol op bij NAC: ‘Deze seizoenshelft zal me altijd bijblijven’

videoAls je dit als script had ingeleverd voor de laatste wedstrijd van het kalenderjaar, was het als te ongeloofwaardig bestempeld. De man over wie het al weken gaat in Breda, eiste vrijdagavond wederom de hoofdrol op. Met twee doelpunten hielp invaller Sydney van Hooijdonk NAC aan een overwinning op concurrent FC Volendam (3-0).

Dus gaat het weer over Van Hooijdonk. ,,Dat is wel vervelend”, geeft hij toe. ,,In het begin van je carrière, als je pas net voetballer bent, denk je: het is leuk als ze het over je hebben. Maar nu word ik er moe van.”

,,Continu nieuwsberichten, elke dag weer appjes met vragen. Ik zeg je eerlijk, soms is dat wel lastig. Dan denk je: laat ze het lekker over iets anders hebben. Ik snap dat het een groot onderwerp is in Breda, maar ideaal is het niet voor mij”, geef de spits aan die inmiddels op tien doelpunten staat en dus met zijn voeten sprak. ,,De enige reactie die je kunt geven.”

Hij is blij dat hij de dubbele cijfers gehaald heeft. ,,Ik sta nu op tien doelpunten. Echt lekker. Daar had ik van tevoren voor getekend. Al met al is dit een seizoen dat heel raar is gelopen, een seizoenshelft die me altijd zal bijblijven.”

Klap

Wat de nabije toekomst hem brengt, of hij na de winterstop nog voor NAC speelt, weet of zegt hij nog niet. ,,Ik weet het echt niet, dat kan ik echt niet zeggen”, beweert de spits. ,,Natuurlijk weet ik dat er interesse is, maar ik heb tegen mijn vader gezegd dat ik het alleen wil weten als er iets rond is. Dat is nog niet het geval.”

,,Het is een zelfde situatie als in de zomer. Waar ik bang voor was, is gebeurd: dat ik zou blijven en op de bank zou belanden als Mario (Bilate, red.) weer terug is. Dat was een klap. Iedereen weet dat ik hier graag voetbal, maar het is een moeilijke situatie. Ik wil zeker weten dat ik speel, ik wil voelen: jij krijgt enorm veel vertrouwen, jij bent onze spits als je je ding doet”, verklaart hij. ,,Ik moet nu goed nadenken: wat is mijn gevoel?”

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk of NAC Breda celebrate his goal 3-0, juichen, doelpunt during NAC Breda - FC Volendam