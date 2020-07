Van Hooijdonk begint oefencampagne NAC met hattrick: ‘Hadden vier goals moeten zijn’

videoDe voorbereiding beginnen met drie goals in één helft, het kan slechter. Maar Sydney van Hooijdonk, de spits die de eerste 45 minuten speelde in de oefenwedstrijd van NAC tegen de amateurs van BSC, blijft kritisch. ,,Ik ben niet helemaal tevreden, het hadden vier goals moeten zijn.”

In het met 11-1 gewonnen oefenduel eiste Van Hooijdonk de hoofdrol op door een hattrick te maken in de eerste helft. Tegen BSC was hij al na één minuut dodelijk en completeerde hij zijn hattrick al in de 34ste minuut, om vervolgens zijn 45 minuten af te sluiten met een assist op Mounir El Allouchi. Een prima begin voor de spits die voor zijn plekje voorin zal moeten knokken, niet voor de eerste keer. ,,Dit is trainer nummer vijf voor mij, ik moet me continu weer bewijzen. Maar het gaat goed, de trainingen gaan goed en ik heb nu wat goaltjes meegepikt. Ja, er is concurrentie. Maar kijkend naar deze selectie vind ik dat ik moet spelen. Maar ik weet natuurlijk niet wat er nog gebeurt qua spelers”, doelt de goaltjesdief op eventuele versterkingen die nog kunnen komen.

,,Het is de eerste keer dat ik hier op het oefencomplex een wedstrijd speel”, wijst hij op de, vanwege corona, bijzondere voorbereiding. ,,Normaal is het leuk om tegen amateurclubs te spelen, met veel supporters, achteraf wat foto's en handtekeningen, maar dat is nu anders.”

Ook rondom het oefencomplex zijn wat regels waar de spelers zich aan moeten houden. ,,Bij de lunch mogen we niet met te veel mensen aan één tafel zitten. Daarnaast zijn er nog wat kleine dingen waar we op letten. Maar in het veld is het voor mijn gevoel ‘gewoon normaal’. Ja, we mogen geen handen geven, al gaat dat soms nog wel eens fout. Na een doelpunt denk je er soms niet bij na.”

Getest zijn de spelers van NAC nog niet. ,,Maar vanaf volgende week, dan spelen we tegen Heerenveen, worden we twee keer per week getest.”

