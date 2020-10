Van Hooijdonk baalt van zeperd NAC én nietsontziend coronavirus: ‘De afgelopen twee weken was elke dag spannend’

,,Als excuus mag het niet gelden, maar het was een kutperiode”, de uitgesproken goaltjesdief windt er geen doekjes om. ,,Testen, testen, dan de één positief, dan de ander. Elke dag was spannend. Een heel onzekere periode. En de timing allesbehalve ideaal. We zaten er lekker in, alles ging vlekkeloos. En dan deze enorme tik. Eerst door corona, nu de nederlaag.”

,,Dat het 0-4 wordt, is denk ik terecht geweest”, geeft Van Hooijdonk eerlijk de krachtsverhoudingen in het Rat Verlegh Stadion weer. ,,Met alle respect, maar in zo'n situatie tref je natuurlijk liever een laagvlieger. We hebben iedereen gewoon héél hard nodig. En dan valt vlak voor de aftrap ook Moreno Rutten nog weg. Moet wéér alles verschoven worden.”

,,Normaal hebben we een sterk middenveld”, legt de jonge aanvalsleider het gedetailleerd uit. ,,Dat is heel belangrijk voor ons. Met Thom Haye en Lex Immers. Die ontbraken en dan moet ook plots Dion Malone nog naar de achterhoede. Het middenveld, het onderdeel van de ploeg waardoor we zo sterk waren.”

Onzekerheid zorgt voor spanning

,,Een gekke tijd. Ik vind dit wel kut, want er is zoveel spanning. Dan is iemand positief getest zonder klachten, dan is iemand weer doodziek.” De selectie van NAC is hard getroffen door de corona-perikelen. Maar net als altijd in de voetballerij staat er direct een nieuwe confrontatie op de planning.

Vrijdagavond trekt NAC naar Almere City. Daar wacht een nieuwe topwedstrijd. Daarover wil Van Hooijdonk nog even niet nadenken, maar hij weet dat de focus snel verlegd moet worden. ,,Dat is nu even lastig, maar morgen gaat de knop om. Dit is een avond om snel te vergeten. Vrijdag wacht een nieuwe. En aan de andere kant is het wel even lekker meteen deze nasmaak weg te kunnen spoelen.”