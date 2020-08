Van Hecke moet geduldig blijven bij NAC: ‘Dat er een transfer gaat komen, lijkt me duidelijk’

VIDEOHet is al weken de meest besproken man van voetbalminnend Breda: Jan Paul van Hecke. Tijdens het oefenduel met Sparta (1-1) droeg hij gewoon het shirt van NAC. Zelf verwacht de Zeeuwse verdediger, ondanks alle interesse in zijn persoon, volgende week tijdens de competitie start ook gewoon van de partij te zijn.

,,Afgelopen week dacht ik dat ik heel dichtbij een transfer was.” Van Hecke werd door trainer Maurice Steijn dinsdag in Waalwijk (0-2 zege op RKC) in afwachting van een transfer aan de kant gehouden, maar mocht op het Kasteel in Rotterdam weer opdraven. ,,Ik heb altijd aangegeven dat ik graag wilde spelen, ondanks alle transferperikelen. En er is een grote kans dat ik er volgende week bij ben, dus waarom zou ik dan vandaag niet starten?”

Van Hecke bevestigt dat het soms lastige tijden zijn. Aan het toptalent wordt al maanden getrokken door grote clubs die miljoenen voor de verdediger zouden over hebben. ,,Buiten het veld is het soms wel lastig. Je bent er veel mee bezig en er wordt steeds over gepraat. Dat gebeurt op de club, maar thuis gaat het ook gewoon door.”

,,Ik praat er veel over met mijn familie. Gelukkig zijn we nuchtere mensen, zodat we het goed kunnen bespreken.” Dat de transfer af en toe oponthoud ondervindt, maakt het voor Van Hecke dan soms lastig. ,,Dan krijg je weer een berichtje dat een akkoord iets verder weg is. Dan baal je. Vorige week dacht ik ook dat het heel dichtbij was. Maar voor mij is het ook de eerste keer. En dat er een transfer komt, lijkt me duidelijk.”

Volledig scherm Van Hecke kwam zaterdagmiddag 'gewoon' in actie voor NAC. © foto: Carla Vos