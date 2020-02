Van Hecke: ‘Kansen missen doe je niet expres’

Weijs over NAC: ‘Geven goals te makkelijk weg en hebben te veel kansen nodig om te scoren’

1 februari Een heel gekke wedstrijd, noemt Willem Weijs Excelsior - NAC (2-2) voor de camera van FOX Sports. ,,We zijn in de eerste helft heel dominant, maar hebben wederom heel veel kansen nodig om te scoren. De eerste kans van hun is meteen een goal.”