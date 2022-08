Van der Sande zelf ook verrast door prachtgoal: ‘Alleen in de jeugd is dit me wel eens gelukt’

In een splitsecond bedacht hij het. ,,Als de bal voor je ligt en je ziet de keeper wat voor zijn goal staan. Weinig ruimte aan de linkerkant en rechterkant. Dan is het op intuïtie: de bal moet eroverheen.” Een klein inkijkje gaf Van der Sande in de machinekamer waar de prachtige stift tot stand kwam. Of hij ze zo ooit eerder heeft gemaakt? ,,Heel lang geleden, in de jeugd, is het me wel eens gelukt. Maar in het betaald voetbal nog niet.”